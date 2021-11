«Le intense piogge della giornata odierna, che si protrarranno, e l'allerta arancione sulla città, sentita la prefetta, mi inducono a sospendere l'attività didattica per domani, venerdì 12 novembre». L'annuncio è del sindaco di Catania attraverso un post sul proprio profilo Facebook. «La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un'allerta della Protezione civile che ci avvisa del pericolo». Riferimento quest'ultimo al crollo di parte del soffitto lungo un corridoio del liceo.