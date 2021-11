Nessun ferito ma pesanti rallentamenti si registrano lungo la strada statale 121 , all'altezza di contrada Palazzolo in direzione Paternò, in territorio di Belpasso per un incidente che si è verificato intorno alle 12.30.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dagli agenti della polizia municipale di Belpasso, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per regolare il traffico, si tratterebbe di un incidente stradale autonomo.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di una Bmw bianca ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro lo spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Belpasso e il personale dell'Anas.