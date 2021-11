Dopo i lunghi mesi di stop, domani si alza il sipario sulla stagione Turi Ferro 2021/2022 al teatro ABC di Catania . Ad aprire le danze, come da tradizione, sarà Enrico Guarneri che andrà in scena, diretto da Guglielmo Ferro, con L’ispettore generale , uno dei capolavori di Nikolaj Vasil'evič Gogol’.

Dopo i lunghi mesi di stop, domani si alza il sipario sulla stagione Turi Ferro 2021/2022 al teatro ABC di Catania. Ad aprire le danze, come da tradizione, sarà Enrico Guarneri che andrà in scena, diretto da Guglielmo Ferro, con L’ispettore generale, uno dei capolavori di Nikolaj Vasil'evič Gogol’.

Sul palco anche Francesco Maria Attardi, Francesca Ferro, Nadia De Luca, Mario Opinato, Rosario Marco Amato, Giampaolo Romania, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarosa e Giovanni Maugeri. «Si riparte con grande entusiasmo, un cartellone prestigioso e la consapevolezza che i teatri sono luoghi sicuri - sottolineano Carlo Auteri e Mario Fraello di ABC produzioni - Dobbiamo sottolineare che, da quando è iniziata la pandemia, non c’è stato un solo caso di contagio registrato in una struttura teatrale».

Gli spettacoli inseriti nel cartellone della stagione del teatro ABC sono in totale nove. Dopo il debutto di Enrico Guarneri, in programma anche domenica 14 e poi il 19, 20 21 novembre, a dicembre (4/5/9/10/11) toccherà a Pippo Pattavina e Marianella Bargilli nel classico di Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, per la regia di Antonello Capodici e le musiche di Mario Incudine. Michele Placido, a gennaio (15/16/21/22/23), sarà il protagonista de La bottega del caffè di Carlo Goldoni. Da fine gennaio, in scena ci sarà Carlo Buccirosso con La rottamazione di un italiano perbene (29/30 gennaio, 4/5/6 febbraio). A seguire, l’atteso Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz (12/13/18/19/20 febbraio).

A marzo (5/6/11/12/13) Tosca D’Aquino, Paola Tiziana Cruciani e Rocìo Morales saranno le protagoniste di Fiori d’acciaio di Robert Harling, con la regia di Michela Andreozzi. Sempre a marzo (19/20/25/26/27) Alessandro Haber sarà il protagonista di Morte di un commesso viaggiatore, il capolavoro di Arthur Miller. Ad aprile (2/3/8/9/10) la divertente commedia di Pino Insegno e Alessia Navarro Finché morte non ci separi. Chiuderà il cartellone dell’ABC Enrico Guarneri, nuovamente in scena con Che notte quella notte, per la regia di Antonello Capodici, nei giorni 7/8/13/14/15 maggio.