L'ipotesi era nell'aria da tempo e oggi ha avuto la conferma. Andrea Barresi, 38enne avvocato civilista, entra nella giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese. A fargli posto sarà Alessandro Porto, che nelle ultime ore ha ricevuto i ringraziamenti dal primo cittadino. Lo stesso Pogliese, nelle prossime ore, affiderà a Barresi le deleghe.

Il nuovo assessore fino a oggi aveva preso posto tra gli scranni del Consiglio comunale, dove è stato eletto per la terza volta. Barresi aveva anche corso per la presidenza dell'aula. Adesso in Consiglio entrerà Sonia Agata Sofia, medica dell'ospedale Cannizzaro e prima dei non eletti della lista In campo con Pogliese.

Nel corso di questa sindacatura, Barresi aveva lasciato la maggioranza per passare al misto, prima di tornare sui propri passi e rientrare nella compagine che sostiene il sindaco.