Dodici carte per ritirare il reddito di cittadinanza con i codici Pin e un block notes con appunti di nomi e pseudonimi. È quanto i carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno trovato in casa - in via Panebianco - a un 59enne catanese che è stato arrestato per indebito utilizzo di carte di credito e pagamento.

Durante la perquisizione, l'uomo non è stato in grado di fornire risposte plausibili alle domande dei militari sul possesso di quel materiale. Il giudice, ha convalidato l’arresto dell’uomo disponendo per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.