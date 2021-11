Il maestro batte l’allievo e toglie al Catania la soddisfazione dell’ottavo risultato utile consecutivo, dopo che i rossazzurri avevano addirittura accarezzato a lungo il sogno di vincere. Non è riuscita a Francesco Baldini l’impresa di battere Zdenek Zeman , suo allenatore ai tempi del Napoli nella stagione 2000/01. Al Massimino vince 2-1 il Foggia, sfruttando un calcio di rigore trovato in pieno recupero e realizzato da Ferrante a pochi secondi dal fischio finale .

Il maestro batte l’allievo e toglie al Catania la soddisfazione dell’ottavo risultato utile consecutivo, dopo che i rossazzurri avevano addirittura accarezzato a lungo il sogno di vincere. Non è riuscita a Francesco Baldini l’impresa di battere Zdenek Zeman, suo allenatore ai tempi del Napoli nella stagione 2000/01. Al Massimino vince 2-1 il Foggia, sfruttando un calcio di rigore trovato in pieno recupero e realizzato da Ferrante a pochi secondi dal fischio finale.

Eppure anche oggi i rossazzurri avevano accarezzato a lungo il sogno di conquistare i tre punti, cercando fino alla fine il goal vittoria dopo essere stati raggiunti sul pari dalla rete di Gallo. Squadra rimaneggiata, ma sempre fortemente motivata per il Catania, che ha dovuto pagare le indisponibilità di ben otto giocatori tra squalificati e infortunati. Pesante soprattutto l’assenza di Luca Moro, impegnato da giorni con la nazionale italiana Under 20 e pronto a rientrare nel match che i rossazzurri giocheranno domenica prossima a Taranto.

Anche oggi aveva provato a non farlo rimpiangere Russini, autore sia del goal vittoria mercoledì sera contro la Vibonese che della bellissima rete con cui aveva portato in vantaggio i suoi nella sfida odierna. Stavolta però il Catania torna a casa a mani vuote e resta fermo a quota 19 punti, sempre in bilico tra le posizioni utili per qualificarsi ai play off. Un pensiero però oggi troppo lontano, soprattutto in vista dell’udienza prefallimentare del 16 novembre e all’indomani della sentenza del tribunale di Catania, che ha disposto il sequestro conservativo di 1,9 milioni di euro nei confronti della società rossazzurra, a conclusione della causa legata al fallimento della società che gestiva il centro sportivo di Torre del Grifo.