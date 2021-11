Cinque auto sono rimaste coinvolte e diverse persone ferite in un incidente che si è verificato poco dopo le 19.30 di questa sera lungo la strada statale 121 , all'altezza di contrada Palazzolo nel territorio di Belpasso , in direzione Catania. La dinamica del sinistro non è ancora chiara e saranno le forze dell'ordine a doverla ricostruire.

Quattro le ambulanze giunte sul posto per portare negli ospedali della zona i feriti che, stando a quanto emerso finora, dovrebbero essere in gravi condizioni. Sotto particolare osservazione una donna in gravidanza. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i carabinieri di Paternò e Belpasso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto: due Golf Volkswagen, una Bmw, una Fiat Panda e una Fiat 500. Al momento, lungo la Ss 121 il traffico è bloccato e si registrano code chilometriche.