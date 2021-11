Aveva trasformato la sede di un' associazione dilettantistica in una discoteca , con tanto di biglietti di ingresso da dieci euro per gli uomini e di due euro per le donne. La scoperta è stata fatta dalla polizia che sabato sera è intervenuta nel locale sito nel quartiere Borgo-Sanzio .

Dai controlli è emerso che il personale non indossava le mascherine di protezione. Il presidente dell'associazione è indagato anche per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L'uomo è stato multato anche per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla normativa anti-Covid.