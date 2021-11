Le canzoni di Claudio Baglioni e Lucio Dalla sono tra le sue preferite. Ha soli 12 anni e non riesce a immaginare la sua vita senza musica . Domani sera, Filippo Cavolina nato a Caltagirone e residente a Mirabella Imbaccari , paesino in provincia di Catania , sarà uno dei protagonisti della prima serata di Rai Uno . Insieme ad altri otto coetanei parteciperà a Prodigi - La musica è vita, programma condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi e realizzato in collaborazione con Unicef . Una passione quella di Filippo che nasce fin da piccolo. «Ci siamo accorti di questo suo dono quando sul telefono cellulare abbiamo trovato i video che si faceva da solo cantando le canzoni che ascoltava in radio», racconta la mamma Elvira che insieme al papà Salvatore appoggia la sua passione.

Le canzoni di Claudio Baglioni e Lucio Dalla sono tra le sue preferite. Ha soli 12 anni e non riesce a immaginare la sua vita senza musica. Domani sera, Filippo Cavolina nato a Caltagirone e residente a Mirabella Imbaccari, paesino in provincia di Catania, sarà uno dei protagonisti della prima serata di Rai Uno. Insieme ad altri otto coetanei parteciperà a Prodigi - La musica è vita, programma condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi e realizzato in collaborazione con Unicef. Una passione quella di Filippo che nasce fin da piccolo. «Ci siamo accorti di questo suo dono quando sul telefono cellulare abbiamo trovato i video che si faceva da solo cantando le canzoni che ascoltava in radio», racconta la mamma Elvira che insieme al papà Salvatore appoggia la sua passione.

«Ho preso dalla mamma - spiega Filippo - sentivo cantare lei in casa, lo fa ancora e sempre lei mi aiuta a esercitami nel canto tutti i giorni». Sono i genitori a iscrivere Filippo ai festival canori che si svolgono nel paesino di Mirabella. «La prima volta che mi sono esibito avevo 5 anni», racconta Filippo. «Volevamo che si divertisse - sottolinea mamma Elvira -. Ma lui ha sorpreso tutti vincendo il Ludo Festival. E lo ha fatto per cinque anni consecutivi». Ad accorgersi che Filippo cantava bene è stato un talent scout che ha consigliato ai genitori di fargli studiare canto. «Quando tre anni fa si presentò alle audizioni per entrare nella mia accademia - aggiunge il maestro Paolo Li Rosi della MeOSchool -, rimasi sorpreso dalla compostezza nel modo di esprimersi. Come se fosse un adulto. Mi arrivarono immediatamente la sua energia e il suo amore per il canto - prosegue Li Rosi -, come se calcasse il palcoscenico da una vita».

In questi ultimi tre anni, Filippo si è impegnato molto. «Abbiamo lavorato su vari aspetti: tecnici, espressivi, comunicativi e di repertorio. I risultati sono stati eccellenti. Sono certo - conclude Li Rosi- che onorerà al meglio quel palco». Il ragazzino mercoledì, che terrà alta la bandiera della Sicilia calcando il prestigioso palcoscenico della prima serata di Rai Uno, dovrà mettere da parte la sua innata timidezza per esibirsi davanti alla giuria composta da Flavio Insinna, Malika Ayane, Beppe Vessicchio, Ermal Meta, Alessandra Mastronardi, Samanta Togni, Luciano Cannito e Lino Banfi.

I partecipanti si sfideranno nel campo della musica, della danza e del canto. «Ho scelto un brano che mi piace e parto dalla Sicilia senza aspettative - spiega il giovane prodigio - perché partecipare al programma è già una vittoria. Sono curioso di vedere il Teatro 1 di Cinecittà World e il palco sul quale mi esibirò con un’orchestra dal vivo. Spero - spiega Filippo - di riuscire a emozionare il pubblico, di fare bella figura e di cantare al massimo delle mie possibilità». Al vincitore della serata sarà assegnata una borsa di studio. Ad accompagnare Filippo in questa nuova avventura, oltre al suo maestro, saranno mamma Elvira, papà Salvatore e la sorellina Giada. «Lei ama ballare, così non ci facciamo concorrenza - scherza il cantante dodicenne -. Mia nonna Santa ci seguirà da casa. Lei è la mia fan più sfegatata». Ma anche i compagni della medie dell’istituto comprensivo Edmondo De Amicis di Mirabella Imbaccari fanno tutti il tifo per lui. «Spero che i professori mi perdonino queste assenze», conclude Filippo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che anche loro tiferanno per lui domani sera davanti alla televisione.