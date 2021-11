Una violenta grandinata si è verificata nella zona di Santa Maria la Stella , frazione di Aci Sant'Antonio al confine con il territorio di Acireale. In serata, il fenomeno è durato pochi minuti ma è bastato a coprire cortili e parti di strada. La grandine, in quantità minore, è caduta anche a Catania e nell'hinterland di Acireale. In entrambe le zone si è accompagna a violente piogge che hanno trasformato ancora una volta le strade in fiumi . Inevitabili i disagi per la viabilità e le raccomandazioni a evitare di uscire di casa, a meno di particolari esigenze.

Per la giornata di domani, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino che prevede l'allerta arancione per tutto il territorio siciliano. Le condizioni avverse sono previste su tutta l'isola già a partire dalla serata di oggi e riguardano anche l'elevata attività elettrica. Tanti i fulmini segnalati in più punti della Sicilia, specialmente nella parte centrale e in quella orientale.

Intanto ad Aci Sant'Antonio, il sindaco Santo Caruso ha annunciato che domani le scuole della cittadina resteranno chiuse. Stesso provvedimento è stato preso dall'amministrazione comunale di Aci Castello, dove rimarrà chiuso anche il castello normanno. Lezioni sospese anche a Castel di Iudica e Scordia.