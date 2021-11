Sarà pure ultimo nella classifica per i sondaggi ufficiali , ma da qualche ora è diventato la vera star dei social . Il sindaco di Catania Salvo Pogliese , per gli amici - o, meglio, per i fan e follower - è diventato semplicemente zio Turi . Una folla di giovani e giovanissimi (e anche alcuni dei loro genitori) lo acclama su Facebook e soprattutto su Tiktok chiedendogli la grazia della chiusura delle scuole per l'allerta meteo .

Da quando nel pomeriggio sulla città si è abbattuta una violenta grandinata con tanto di tempesta di fulmini, la pagina Facebook di Salvo Pogliese è diventata «attualmente popolare» e sotto il suo ultimo post - quello sull'aggiudicazione della gara d'appalto per i lavori al parcheggio Sanzio - si sono accumulati oltre 1400 commenti in poche ore. Niente a che fare con la viabilità e il traffico. «Zio turiddo ma che dici un'allertina meteo domani che fa non la mettiamo? Dai, su, ca ni stamu a casa», scrive un ragazzo. «Forza sindaco, che alla fine dell'anno lo facciamo a te il regalo, no alle maestre», commenta un genitore.

Le ore passano, i commenti si accumulano, ma il comunicato del Comune non arriva e i fan sono increduli: «Amore chi vo fari? Ca cà paremu a Venezia. Sciatu, cama fari? Fo'», prova a sollecitarlo una giovane usando parole dolci. «Non ci credo che ci hai abbandonati questa volta…», è il commento che oscilla tra delusione e speranza di una studentessa che teme un'interrogazione. A prendere in mano la situazione è una sua coetanea che, dal divano insieme alla madre che la riprende in video, decide di chiamare il numero indicato sulla pagina Facebook del sindaco come contatto Whatsapp. Senza però ricevere risposta.

Il vero fenomeno, però, è su Tiktok: il popolare social network si è riempito di video che, riprendendo i trend del momento, vedono protagonista lo zio Turi, diventato anche uno degli hashtag più usati. Addirittura è nato anche un profilo dedicato a lui: @pogliesemylove con una sua foto seria e pensierosa nel riquadro in alto sopra la scritta «Turi il nostro eroe». C'è chi gli dedica la strofa più famosa dell'ultimo brano che Fedez ha scritto e cantato per Chiara Ferragni («Giuro, mi fai venire voglia di futuro»), chi si esibisce con una sua gigantografia sullo sfondo al ritmo di «Non c'è nessuno bello come te, ti amo» di Cher. E, infine, il vero tormentone: un pezzo del brano che Niko Pandetta ha dedicato al fratello della madre, il boss ergastolano Turi Cappello. «Zio Turi, io ti ringrazio ancora per tutto quello che fai per me», cantano spensierati i ragazzini, probabilmente non conoscendo l'origine del brano e sognando solo di dormire qualche ora in più.