Non c’è pace in casa Calcio Catania, nemmeno nel giorno dell’udienza prefallimentare della società rossazzurra che si è tenuta stamattina al tribunale di piazza Verga.

È arrivata in serata la notizia del passaggio di consegne alla guida del club etneo, che ha ufficializzato attraverso una nota di aver preso atto delle dimissioni irrevocabili da amministratore unico presentate già nei mesi scorsi da Nico Le Mura, impegnato proprio oggi nell’udienza all’interno del palazzo di giustizia catanese al fianco dell’avvocato Giuseppe Augello, legale Calcio Catania.

Gli subentra Sergio Santagati, già direttore commerciale e marketing del club e componente di Sigi, che nel pomeriggio ha indetto una riunione urgente per affidargli subito il nuovo incarico e riferire quanto accaduto in mattinata nel corso dell’udienza. Notizia appresa con grande stupore da tutto l’ambiente per le tempistiche dell’avvicendamento, soprattutto in attesa della sentenza dalla quale dipenderà il futuro del Calcio Catania.

Questo il comunicato con cui si annuncia il cambio al vertice per il cda della società rossazzurra: «Il Calcio Catania rende noto di aver preso atto delle dimissioni dell'amministratore unico Nico Le Mura, già irrevocabilmente rassegnate due mesi addietro ed efficaci, secondo le disposizioni del codice civile, dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo amministratore. Sport Investment Group Italia ringrazia Nico Le Mura per il lavoro svolto nell'arco del mandato, caratterizzato da una virtuosa gestione economica, e per l’apporto garantito con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio in regime di prorogatio. L’assemblea dei soci ha provveduto a nominare amministratore unico il dottor Sergio Santagati, già direttore commerciale e marketing del nostro club: al manager catanese, i migliori auguri di buon lavoro».