Paura ieri sera in via Libertà, a Catania, dove si è sfiorata la tragedia quando un albero è caduto mentre passava un autobus della Salemi Autoservizi. Il mezzo, che aveva a bordo 43 persone ed era diretto a Roma, ha riportato dei danni mentre nessuno dei viaggiatori è rimasto ferito.

La strada è stata chiusa circa un'ora dopo all'altezza dell'incrocio con via Umberto, quando sul posto è intervenuta la polizia municipale. Stando a quanto raccontato dall'autista, pochi istanti prima che l'albero cadesse dalla strada era passata un'automobile che soltanto per casualità non è stata colpita.