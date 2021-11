Una prostituta di 27 anni dell'Est Europa è stata ferita con un colpo di pistola alla schiena la scorsa notte. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. All'alba un'ambulanza del 118 è intervenuta nel quartiere San Cristoforo . Non è ancora chiaro se questo sia lo stesso luogo dove è avvenuta la sparatoria.

Una prostituta di 27 anni dell'Est Europa è stata ferita con un colpo di pistola alla schiena la scorsa notte. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. All'alba un'ambulanza del 118 è intervenuta nel quartiere San Cristoforo. Non è ancora chiaro se questo sia lo stesso luogo dove è avvenuta la sparatoria.

Come ha riportato LiveSicilia, la donna è stata portata all'ospedale Policlinico di Catania. Trasferita al San Marco, la 27enne dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita.