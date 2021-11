Una macchina in sosta vicino a due cassonetti e un uomo che scarica degli infissi. Il materiale, che si trovava legato al tettuccio di una Ford Ka vecchio modello, viene appoggiato a un muro del complesso immobiliare Acqua Marcia. Nel punto in cui avviene lo scarico c'è già una piccola discarica abusiva fatta di mobili e cartoni. L'operazione si conclude con l'apertura del cofano e altri pezzi di infissi che questa volta vengono lanciati all'interno del cassonetto marrone, colore che servirebbe, almeno sulla carta, a raccogliere l'umido.

Quanto descritto è stato immortalato nei giorni scorsi da un palazzo lungo via Cristoforo Colombo, nella zona di piazza Alcalà. Nel video si distingue chiaramente un uomo che indossa una felpa con la scritta Dusty, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Catania. «Non è accettabile, e non lo sarà mai, vedere insozzare e deturpare le vie della città da chi scarica rifiuti di ogni genere in strada in questo modo - replica l'azienda - Diventa ancora più inammissibile se certi gesti vengono compiuti indossando divise e abbigliamento da lavoro riconducibili a una impresa, senza averne la titolarità, né il diritto, mettendo in dubbio l'operato di un'azienda - continuano - che da oltre 40 anni si impegna quotidianamente a sostegno dell'ambiente. La persona immortalata nel video non è un dipendente Dusty, motivo per cui sono scattati immediatamente i dovuti accertamenti e una denuncia», concludono dall'azienda.