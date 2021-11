Una stagione a 4 stelle - Gilberto Idonea, quest'anno compie dieci anni e riprende esattamente da dove si era fermata a causa dello stop imposto dalla pandemia. Il 20 e il 21 novembre sul palco del teatro Metropolitan di Catania andrà in scena Siciliano per caso?, uno degli spettacoli della stagione 2019/2020 non ancora rappresentato. Protagonista del palcoscenico sarà Gianfranco Jannuzzo . «Alessandro Idonea sta portando avanti brillantemente la tradizione del mio grande amico e indimenticabile Gilberto, anche lui, come me, innamorato della nostra Sicilia – ha dichiarato Jannuzzo intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica - Il pubblico catanese mi ha sempre dimostrato molto affetto e io torno sempre con piacere al teatro Metropolitan».

Una stagione a 4 stelle - Gilberto Idonea, quest'anno compie dieci anni e riprende esattamente da dove si era fermata a causa dello stop imposto dalla pandemia. Il 20 e il 21 novembre sul palco del teatro Metropolitan di Catania andrà in scena Siciliano per caso?, uno degli spettacoli della stagione 2019/2020 non ancora rappresentato. Protagonista del palcoscenico sarà Gianfranco Jannuzzo. «Alessandro Idonea sta portando avanti brillantemente la tradizione del mio grande amico e indimenticabile Gilberto, anche lui, come me, innamorato della nostra Sicilia – ha dichiarato Jannuzzo intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica - Il pubblico catanese mi ha sempre dimostrato molto affetto e io torno sempre con piacere al teatro Metropolitan».

L'opera, scritta da Andrea Lolli e Roberto D'Alessandro (che ne cura anche la regia), racconta la storia del viaggio in Italia compiuti da Giovannino Pattarizzuti – interpretato dall'istrionico Gianfranco Jannuzzo - giovane siciliano appartenente a una numerosissima famiglia, che nel suo girovagare per la penisola entra in contatto con realtà totalmente diverse dalla sua. «Quando con la mia famiglia ci siamo trasferiti da Agrigento a Roma - continua Jannuzzo - io parlavo con uno spiccato accento siciliano e tutti, infatti, mi chiedevano: "È siciliano per caso?"». Da qui nasce il titolo dello spettacolo.

Al centro della scena ci sono i diversi dialetti italiani che rappresentano la nostra ricchezza culturale. «Il dialetto dovrebbe essere maggiormente preservato e studiato a scuola, invece, purtroppo, molte volte viene quasi snobbato - conclude Jannuzzo -. Mio era un insegnante di lettere, ma a casa pretendeva si parlasse in siciliano. E menomale! La nostra è una lingua bellissima ricca di termini che rimandano alle grandi civiltà che sono passate per questa terra. Io sono orgoglioso di essere siciliano». Siciliano per caso? andrà in scena al teatro Metropolitan di Catania sabato 20 novembre, alle 17:30 e alle 21:00, e domenica 21 novembre, alle 17:30.