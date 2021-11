Debutterà in prima nazionale sabato 20 novembre , nella nuovissima sala Futura del teatro Stabile di Catania, Decadenze di Steven Berkoff , prodotto da MezzAria. Lo spettacolo è uno dei tre vincitori del premio Catania premia Catania, il bando pubblicato dall'ente catanese, a luglio 2020 , con l’intenzione di portare in scena le opere vincitrici in autunno. Le restrizioni imposte a causa della pandemia e la conseguente chiusura dei teatri dello scorso anno hanno impedito che si completasse il progetto, che ora finalmente si conclude con le tre rappresentazioni che aprono a tutti gli effetti la programmazione fuori abbonamento della sala Futura.

Debutterà in prima nazionale sabato 20 novembre, nella nuovissima sala Futura del teatro Stabile di Catania, Decadenze di Steven Berkoff, prodotto da MezzAria. Lo spettacolo è uno dei tre vincitori del premio Catania premia Catania, il bando pubblicato dall'ente catanese, a luglio 2020, con l’intenzione di portare in scena le opere vincitrici in autunno. Le restrizioni imposte a causa della pandemia e la conseguente chiusura dei teatri dello scorso anno hanno impedito che si completasse il progetto, che ora finalmente si conclude con le tre rappresentazioni che aprono a tutti gli effetti la programmazione fuori abbonamento della sala Futura.

«Quando abbiamo deciso di partecipare al bando - dichiara il regista Giovanni Arezzo intervenuto all'interno del programma Tuttaposto in onda sulle frequenze di Radio Fantastica-RMB – non abbiamo avuto dubbi in merito allo spettacolo da scegliere perché Decadenze, da subito, era quello che ci convinceva più di tutti. Immediata è stata anche la scelta degli attori. Miei compagni di viaggio in questa meravigliosa avventura sono Alice Sgroi e Francesco Bernava che, in un gioco di deliri visivi e acustici, di frenesia e silenzi, si sdoppiano e interpretano, da soli, i quattro personaggi».

Protagonisti del palco saranno due donne e due uomini: Helen, Steve, Les e Sybil. La storia si svolge nel lussuoso open space dell'attico di Helen, l'amante di Steve. L'uomo è spostato con Sybil che, per smascherare il tradimento del marito, manda Les, il suo amante, a pedinarlo. «Le corna saranno al centro della scena – conclude Arezzo - Questi tradimenti incrociati, sono semplicemente un pretesto che coglie Berkoff per rappresentare in maniera profonda e spietata la società inglese degli anni '70. Il testo è stato scritto nel 1981, ma, ancora oggi, è attualissimo. I personaggi rappresentati c'erano nell' Inghilterra di più di 40 anni fa, ma sono presenti anche oggi in Italia». A fare da sfondo alle relazioni tra i personaggi saranno le musiche originali di Orazio Magrì, i costumi di Grazia Cassetti e il disegno di luci di Simone Raimondo.