«Ti ammazzo, ammazzo a tutti». L'intento di un 74enne di Palagonia sarebbe stato quello di uccidere la moglie facendo esplodere la casa. L'uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri che sono stati allertati da una chiamata della vittima. Il 74enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Quando i militari, intorno alle 23, sono arrivati nell'abitazione in via Enrico Fermi hanno trovato una 68enne atterrita in compagnia del nipote minorenne.

L'uomo ha continuato a minacciare di morte la moglie anche davanti ai carabinieri. La donna ha riferito ai militari di essere sposata da circa 50 anni e che da sempre il marito ha avuto nei suoi confronti un comportamento aggressivo - aumentato nel tempo anche a causa dell'abuso di alcol - ma di non averlo mai denunciato per paura di subire ulteriori violenze.

La vittima ha raccontato anche che l'11 novembre come risposta all'invito fatto al marito di bere di meno aveva ricevuto una coltellata. L'uomo avrebbe puntato all'addome ma lei sarebbe riuscita a pararsi ferendosi a una mano. I 43 coltelli dell'uomo adesso sono stati sequestrati dai carabinieri. Il 74enne è stato arrestato e portato in una struttura protetta della provincia.