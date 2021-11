Le piogge che nelle ultime settimane hanno colpito a più riprese Catania hanno causato problemi anche all'immobile che ospita la prefettura. Infiltrazioni si sono registrate nella copertura determinando la necessità di trasferimento di alcuni dipendenti, che hanno trovato posto nei locali adiacenti.

«Siamo riusciti comunque a organizzarci per fare sì che i servizi questa mattina venissero comunque tutti garantiti», è la conferma che arriva dall'ufficio territoriale del governo. Dalla Città metropolitana, proprietaria del palazzo che ospita la prefettura, fanno sapere a MeridioNews che «il problema si è verificato esclusivamente in una stanza e sono già in corso le verifiche sulla copertura per ripristinare la funzionalità dei locali».