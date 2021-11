« Un mio familiare , purtroppo, ha contratto il Covid . Per fortuna le sue condizioni sono molto buone grazie alla protezione dovuta al vaccino. Io sono risultato negativo al tampone ma, come prevedono le prescrizioni, mi sono messo in isolamento fiduciario nella mia abitazione ». Con questo post, pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha annunciato di essere in isolamento fiduciario.

«Continuo da casa, pur in modalità da remoto, a lavorare per la nostra Catania», precisa il primo cittadino etneo. Proprio oggi il presidente della Regione Nello Musumeci si è detto favorevole all'introduzione dell'obbligo vaccinale. «Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa?», ha detto.