Una grande pozza d'acqua e transenne a indicare l'area delimitata ai veicoli in transito in tre punti diversi della strada. Oltre all'acqua, anche pezzi di asfalto saltati che hanno creato alcune buche. Si presenta così da circa due settimane un tratto viale Lorenzo Bolano sulla circonvallazione di Catania. Però, come ammette a MeridioNews l'assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono: «Nonostante i diversi controlli, ancora oggi non si è compreso il problema». Con la promessa di aggiornamenti nei prossimi giorni nella speranza che, nel frattempo, si possa venire a capo dell'origine della perdita che sta causando forti disagi alla viabilità.

A testimoniare la situazione al nostro giornale sono stati infatti diversi automobilisti che, negli ultimi giorni, oltra ai normali problemi di traffico, sono stati costretti non solo a fare attenzione per evitare i segnali che restringono la carreggiata e che segnalano i punto non percorribili a causa della presenza copiosa di acqua, ma soprattutto a file lunghissime che si creano nel tratto interessato soprattutto nelle ore di punta.

L'amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese è a conoscenza della situazione. E qualche giorno fa, gli automobilisti di passaggio hanno anche segnalato alla nostra testata la presenza sul posto di alcuni operai per conto del Comune di Catania.