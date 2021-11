Entrato nella struttura dell'istituto comprensivo Don Bosco di Santa Maria di Licodia, forzando una finestra di un'aula, qualcuno ha fatto la cacca sui banchi. «Hanno defecato in una classe delle elementari: un atto davvero deprecabile», come lo ha definito l'assessora Mariella Spalletta. A fare la scoperta nell'aula al piano terra del plesso è stato il personale scolastico, nella prima mattinata di ieri al momento della riapertura della scuola per la ripresa delle lezioni dopo la pausa del fine settimana.