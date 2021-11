Nella tarda mattinata di oggi, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nell'esercitazione di ricerca persone disperse su Piano Provenzana a Linguaglossa, è arrivata una richiesta di soccorso reale per tre persone realmente in difficoltà e infreddolite in zona Osservatorio Etneo che non riuscivano più a trovare la strada del rientro.