«Siamo al buio da oltre un anno. Riusciamo a camminare grazie alle luci delle insegne dei negozi». La segnalazione arriva a MeridioNews da un commerciante che in via Duca degli Abruzzi ha la sua attività. Il tratto di strada è quello che collega piazza Santa Maria della Guardia fino all'incrocio con via Sant'Angelo Fulci e via Re Martino. Stando a quando fanno sapere dalla direzione Manutenzione strade del Comune di Catania, la mancata illuminazione sarebbe dovuta un incidente (un tamponamento) che ha causato ingenti danni alla centralina elettrica provocando un cortocircuito che ha completamente mandato in fumo il dispositivo.

Il guasto, oltre a via Duca degli Abruzzi, ha coinvolto anche via Zoccolanti e via Giacomo Leopardi. Sebbene le segnalazioni dei residenti lamentino il disservizio da circa un anno, per le istituzioni si tratta di pochi mesi. «La luce manca da sei mesi», dice il direttore dell'ufficio Manutenzioni strade Salvatore Leonardi al nostro giornale. Ripristineremo tutto entro domani sera», assicura Leonardi. La mancata manutenzione dipenderebbe dalla natura del guasto e del conseguente intervento che viene qualificato di natura straordinaria.

«Poiché il Comune è in dissesto, può occuparsi solo di manutenzione ordinaria - spiega il presidente della seconda municipalità Massimo Ruffino - era necessario prima approvare il bilancio e iscrivere le somme occorrenti come spese straordinarie». Soldi, questi ultimi, che ammonterebbero «a circa cinquemila euro», secondo la ricostruzione della direzione Manutenzioni del Comune.

«Ormai il dissesto è diventato la giustificazione a ogni tipo di negligenza e si pensa che non si debba più agire - lamenta il commerciante - Chi gestisce un'attività sta con l'apprensione di trovare il negozio aperto perché il buio favorisce il malintenzionato». Allo stesso tempo «le strade sono piene di buche e deiezioni canine e questo non favorisce i pedoni», prosegue. «Se non è domani sera, nel fine settimana la centralina sarà sistemata e la luce ripristinata», assicura il presidente Ruffino.