Circa duecentomila euro per la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e il tempo libero al parco Gioeni . È il progetto vincitore della democrazia partecipata . L'iniziativa prevista dalla legge regionale che obbliga gli enti comunali al coinvolgimento della cittadinanza in azioni di interesse comune nei limiti del 2 per cento delle somme trasferite. Scelta dal 52 per cento dei votanti (1468 su un totale di 2835 preferenze), l'area ginnica del parco Gioeni, stando a quanto si legge in un comunicato diramato da palazzo degli elefanti, «sarà adatta alla corsa e alle camminate e completa di aree a verde per finalità ludico-sportive». Una sorta di «palestra all'aria aperta», si legge nella nota.

Circa duecentomila euro per la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e il tempo libero al parco Gioeni. È il progetto vincitore della democrazia partecipata. L'iniziativa prevista dalla legge regionale che obbliga gli enti comunali al coinvolgimento della cittadinanza in azioni di interesse comune nei limiti del 2 per cento delle somme trasferite. Scelta dal 52 per cento dei votanti (1468 su un totale di 2835 preferenze), l'area ginnica del parco Gioeni, stando a quanto si legge in un comunicato diramato da palazzo degli elefanti, «sarà adatta alla corsa e alle camminate e completa di aree a verde per finalità ludico-sportive». Una sorta di «palestra all'aria aperta», si legge nella nota.

La consultazione, avviata lo scorso 26 ottobre, ha riguardato l’espressione di voto tra quattro progetti di riqualificazione. Oltre al progetto vincitore, nella lista c'erano la riqualificazione di piazza 2 Giugno, posizionatasi al secondo posto con il 17 per cento dei voti (pari a 477 preferenze); la progettazione di tre zone scolastiche non va oltre il terzo posto con il 16 per cento dei voti (450 preferenze), insieme alla riforestazione del parco Gandhi, Gemmellaro, Lizzio e Fenoglietti (440 consensi).

Nel dettaglio, 2261 hanno votato su Facebook, 191 invece hanno inviato una mail, 383 hanno riempito il modulo prestampato. Rispetto allo scorso anno si è registrato un incremento di oltre il 20% del numero dei cittadini che hanno manifestato la propria scelta. «Passeremo subito alla fase operativa per cominciare al più presto i lavori nel Parco Gioeni», ha detto il sindaco Salvo Pogliese.