Trasportavano 16 televisori rubati a bordo di una Renault Scenic. La scoperta è stata fatta dalla polizia dopo il fermo a un posto di controllo. Le Tv erano messe nel cofano. I due soggetti all'interno dell'auto, due catanesi gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, trasportavano ance mezzi utili allo scasso.

I due uomini, hanno ammesso le loro responsabilità, dichiarando di aver preso i televisori da un autocarro, che gli agenti, con l’aiuto di altre pattuglie, riuscivano a individuare. L'autocarro era condotto da un autista dipendente da una ditta di logistica proveniente dalla Slovacchia, che giunto a Catania in serata, aveva deciso di fermarsi per riposare in una piazzola di sosta, in attesa di consegnare l’indomani i televisori a un grosso rivenditore della zona industriale.

Da un controllo dell’autocarro gli agenti hanno appurato che i due malviventi avevano tagliato il lucchetto di sicurezza delle porte del rimorchio dal quale avevano asportato i 16 televisori senza che il conducente si accorgesse di alcunché. Dopo avere formalizzato la denuncia, i televisori venivano restituiti all’autista mentre i due uomini venivano arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del pm di turno, posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.