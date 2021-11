Intervento, questa mattina, da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza di due cavalcavia presenti sulla strade intercomunale che collega Paternò a Ragalna . In particolare, poco dopo le ore 10, sono giunte al comando della polizia municipale di Paternò delle telefonate da parte di alcuni automobilisti in transito che segnalavano la caduta di calcinacci sia dal cavalcavia della provinciale 4/II ( Santa Maria di Licodia-Belpasso) in contrada Currone in territorio tra Paternò e Ragalna, sia dal ponte della strada statale 284 (Paternò-Randazzo) in contrada Porrazzo , sempre in territorio di Paternò.

Sul posto tecnici del Comune, i quali hanno allertato i pompieri del locale distaccamento. Il tratto di strada interessato all’intervento di messa in sicurezza è stato chiuso al transito lungo la carreggiata che conduce verso la cittadina ragalnese. Traffico regolato dai vigili urbani di Paternò e Ragalna. In corso la messa in sicurezza con l’abbattimento delle parti ammalorate del ponte sulla strada provinciale. Sul posto anche gli operai della Pubbliservizi.

Una volta ultimato l’intervento si passerà a controllare il cavalcavia della 284. «I pompieri ci hanno informato che non è necessario interdire le strade dove si trovano i due cavalcavia – spiega l’assessore comunale di Paternò Luigi Gulisano- Abbiamo effettuato con i nostri tecnici anche un sopralluogo per accertare il tipo di intervento che deve essere eseguito per la messa in sicurezza. Interventi che spettano comunque agli altri enti, ossia all’Anas trattandosi di statale e alla Città Metropolitana e quindi alla Pubbliservizi essendo una strada provinciale».