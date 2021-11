A causa delle piogge incessanti delle ultime ore e a un manto stradale già in condizioni precarie si sono formate delle vere e proprie voragini al termine della rampa d'uscita della tangenziale di Catania , lungo l'arteria che conduce in direzione del capoluogo etneo. Il tratto in questione è di competenza del Comune di Misterbianco . Vittime delle buche decine di automobilisti che hanno danneggiato i veicoli. In tanti sono stati costretti a richiedere l'intervento dei carri attrezzi.

A causa delle piogge incessanti delle ultime ore e a un manto stradale già in condizioni precarie si sono formate delle vere e proprie voragini al termine della rampa d'uscita della tangenziale di Catania, lungo l'arteria che conduce in direzione del capoluogo etneo. Il tratto in questione è di competenza del Comune di Misterbianco. Vittime delle buche decine di automobilisti che hanno danneggiato i veicoli. In tanti sono stati costretti a richiedere l'intervento dei carri attrezzi.

Secondo quanto appreso da MeridioNews nel tardo pomeriggio è stato inoltrata una richiesta di intervento ai vigili urbani del Comune. Sul posto però non si sarebbero visti così come gli operai dell'ufficio Manutenzioni. A regolare il traffico, cercando di segnalare la presenza degli ostacoli, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno cercando di evitare che si formino delle code anche perché, a partire dalle 22, è scattata la chiusura di una tratta della tangenziale ovest per consentire la rimozione di un mezzo pesante che ieri notte è finito in una scarpata, all'altezza del centro direzionale Anas.

Fino al termine delle operazioni i veicoli provenienti da Siracusa e diretti verso Messina dovranno uscire dalla tangenziale proprio allo svincolo di Misterbianco e, dopo avere percorso la circonvallazione di Catania, potranno reimmettersi in autostrada utilizzando il viale Mediterraneo e l'A18dir.