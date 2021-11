L'intervento pacificatoria per cercare di sedare un'accesa discussione si è trasformato nella miccia per una rissa ancora più violenta. È accaduto a Paternò, dove i carabinieri hanno denunciato sette persone d'età compresa tra i 28 e i 59 anni. La scena è avvenuta nel centro città, in una piazza e vicino a un bar.