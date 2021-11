Altre sette persone sono state arrestate in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla corte d'appello di Catania, nell'ambito del processo Polaris. Dopo le quattro di ieri , a essere stati portati in carcere sono stati Francesco Conte , 38 anni; Giovanni Tomaselli , 34 anni; Francesco D'Agata , 46 anni; Natale Dario Nizza , 28 anni; Antonio Raineri , 27 anni; Mario Salvatore Saitta , 39 anni; e Giuseppe Vinciguerra , di 33.

Nel 2016, l'operazione Polaris disarticolò un'associazione a delinquere guidata da Andrea Nizza, all'epoca latitante e pochi mesi dopo arrestato dai carabinieri. Il gruppo gestiva grosse quantità di droga nel quartiere San Cristoforo e nell'interesse della famiglia Santapaola-Ercolano. Tra le persone arrestate oggi c'è anche Natale Dario Nizza, nipote di Andrea.

Queste le pene da espiare: undici anni, dieci mesi e venti giorni per Conte; dieci anni, cinque mesi e dieci giorni per Tomaselli; 12 anni, dieci mesi e venti giorni per Vinciguerra. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di Siracusa. Nel carcere Bicocca di Catania, invece, sono stati portati D'Agata (dieci anni, cinque mesi e dieci giorni), Nizza (otto anni e dieci mesi), Raineri (nove anni, un mese e dieci giorni) e Saitta (dieci anni e un mese).