Tornano Pinto e Piccolo, ma si ferma Provenzano, che deve recuperare da un problema alla caviglia. Lo ha comunicato nel pomeriggio di oggi il tecnico del Catania, Francesco Baldini, nella conferenza stampa organizzata in vista della sfida tra i rossazzurri e il Potenza, in programma domani alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino.Il terzino sinistro e l’esterno d’attacco etnei sono stati invece convocati da Baldini, che però difficilmente potrà impiegarli poiché dopo il lungo stop entrambi non sono al 100 per cento della condizione. Probabile invece che si riveda in attacco il trio composto da Moro, Russini e Ceccarelli, con Sipos e Russini inizialmente in panchina.

Intanto è stata rinviata l’assemblea dei soci di Sigi in programma nel pomeriggio a Torre del Grifo, posticipando cosi ancora una volta l’elezione del nuovo consiglio d'amministrazione della società per azioni che detiene la proprietà del Calcio Catania e lasciando invariato quello attuale con l’avvocato Giovanni Ferraù nel ruolo di presidente.

Una scelta maturata nelle ultime ore, con l’obiettivo di concentrare tutte le attenzioni sul piano industriale da consegnare al tribunale in vista della decisione che il giudice dovrà prendere il 21 dicembre sull’istanza di fallimento del Catania presentata dalla procura nelle scorse settimane. C’è sempre massimo silenzio inoltre da parte dei soci sul dialogo con i rappresentanti del fondo inglese interessato all’acquisto del club etneo, con cui proseguono da tempo le interlocuzioni e dai quali si attendono segnali concreti per l’avvio di una possibile trattativa per la cessione.