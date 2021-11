Dopo un'attività d'indagine, la polizia di frontiera di Catania ha denunciato in stato di libertà un 40enne per il reato di furto aggravato. L'uomo, uno chef che si trovava in aeroporto per prendere un volo diretto a Venezia, vedendo che la collana fosse incustodita all'interno della vaschetta per i controlli radiogeni, se n'è appropriato.