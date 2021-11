Un 34enne è stato denunciato ad Adrano con l'accusa di gestire una sala da gioco clandestina. L'uomo avrebbe installato un calcio balilla e un tavolo da biliardo senza avere mai chiesto l'autorizzazione alle autorità.

Al 34enne sono state contestate anche violazioni in materia di normativa anti-Covid, e per questo l'attività è stata chiusa per cinque giorni.