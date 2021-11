Un rimprovero a un alunno fatto un anno prima e la minaccia mantenuta di una spedizione punitiva da parte della madre nei confronti dell'insegnante. «Ora sugnu incinta, ma appena partorisciu i primi coppa su pi tia (Ora sono incinta, ma appena partorisco le prime botte sono per te, ndr)».

E, così, a un anno di distanza la donna è tornata davanti scuola e ha aspettato il momento dell'uscita. Terminate le lezioni, mentre la docente era già in macchina. La madre 26enne l'avrebbe fatta fermare e, dopo averla afferrata e trascinata fuori dall'auto, l'avrebbe buttata a terra sull'asfalto e colpita con calci e pugni. La donna è stata denunciata dai poliziotti del commissariato di Borgo Ognina.

Un'aggressione che è stata compiuta davanti a genitori e alunni che hanno assistito increduli alla scena. Terminato il pestaggio all'ex insegnante, la donna avrebbe fatto avvicinare il figlio per mostrargli compiaciuta il risultato della sua azione violenta. Per le percosse subite, la maestra è stata trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso.