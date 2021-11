Un 57enne di Palagonia in sella alla sua bicicletta, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro un camion parcheggiato. L'impatto è stato così violento che il ciclista è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 385 al chilometro 31/800 nel territorio di Palagonia.