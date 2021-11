Oltre 800 prodotti non sicuri, tra cui apparecchi elettrici e giocattoli, sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Riposto, in un negozio cinese a Randazzo. Le fiamme gialle hanno trovato fra i prodotti in vendita materiale elettrico a bassa tensione, per la maggior parte luci di Natale e giocattoli tra cui macchinine, bambole, puzzle, e carte da gioco, privi degli standard di sicurezza previsti dai regolamenti della Comunità europea.