Riflettori ancora accesi su via Lorenzo Bolano , sulla circonvallazione di Catania, dove il tratto, da circa due settimane , è stato interessato da una copiosa perdita d'acqua . In attesa che il problema venisse risolto, sul punto erano state posizionate tre transenne a restringere la carreggiata. La situazione, che è proseguita da giorni , ha creato diversi disagi agli automobilisti , che hanno dovuto fare i conti anche con le voragini sull'asfalto. Come aveva ammesso lo stesso assessore alla Manutenzione Pippo Arcidiacono a questo giornale, mentre il personale del Comune svolgeva i primi interventi sul posto, fino a qualche giorno fa non si riusciva a capire l'origine del problema .

Adesso l'ufficio Manutenzione del Comune avrebbe momentaneamente tamponato la fuoriuscita facendola confluire in una condotta che porta l'acqua a Nord della circonvallazione. La carreggiata è stata liberata dalla grande pozza d'acqua, le transenne sono state tolte e sono rimaste sul marciapiede e le buche sono state riparate. Tuttavia rimane ancora da capire l'origine della fuoriuscita. Da Palazzo degli elefanti fanno sapere a MeridioNews che è stata fatta una videoispezione del sottosuolo, ma le prime analisi non avrebbero portato risultati. Sul punto in questione non ci sarebbe la competenza di nessun privato, ma lo stesso ufficio Manutenzioni sta informando ugualmente gli acquedotti per capire se nell'area circostante alla perdita i privati possano avere delle condutture di loro competenza. Il responsabile del servizio Manutenzione strade del Comune, nei prossimi giorni, avvierà un'analisi delle acque per cercare di risolvere definitivamente il problema.