In un'azienda agricola dedica alla lavorazione di frutta secca e in un caseificio in provincia di Catania sono stati sequestrati dai militari dei reparti carabinieri per la tutela agroalimentare rispettivamente 3200 chili di pistacchio siciliano e 224 chili di provole stagionate, del valore complessivo di 47mila euro, per mancanza di tracciabilità.