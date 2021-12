Una strutturata associazione per delinquere, composta da ragusani, albanesi e maltesi, è ritenuta responsabile del traffico e dello spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le sostanze dopo essere state illecitamente acquistate in Albania, Puglia e Calabria e venivano rivendute in Sicilia, Lombardia e a Malta. È quanto emerge dalle indagini dei finanzieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei colleghi Ragusa e dello Scico, che hanno dato esecuzione in Sicilia e in Calabria (nelle quattro province di Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria) a un’ordinanza con cui il gip ha disposto misure cautelari nei confronti di 16 persone.

Una strutturata associazione per delinquere, composta da ragusani, albanesi e maltesi, è ritenuta responsabile del traffico e dello spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le sostanze dopo essere state illecitamente acquistate in Albania, Puglia e Calabria e venivano rivendute in Sicilia, Lombardia e a Malta. È quanto emerge dalle indagini dei finanzieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei colleghi Ragusa e dello Scico, che hanno dato esecuzione in Sicilia e in Calabria (nelle quattro province di Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria) a un’ordinanza con cui il gip ha disposto misure cautelari nei confronti di 16 persone.

Le indagini nell'ambito dell'operazione denominata La Vallette hanno consentito di delineare i ruoli nell’ambito del gruppo criminale. Stando a quanto ricostruito finora, Rosario Amico è gravemente indiziato di essere il promotore dell’associazione. Per l'organizzazione si sarebbe avvalso del contributo di Pietro Sessa e Lucia Amenia, che lo avrebbero coadiuvavano nel reperimento e nell’acquisto della sostanza stupefacente; Eriseld, Ledi e Emiljano Hoxhaji venivano ritenuti gravemente indiziati di essere i fornitori stabili della sostanza stupefacente di tipo marijuana, che si procuravano in Albania e cedevano al citato Rosario Amico il quale, con gli altri sodali, si sarebbe occupato di rivendere la sostanza a John Spiteri, operante a Malta.

I calabresi Alessandro e Giuseppe Agostino, insieme ad Antonio Bevilacqua, sono ritenuti gravemente indiziati di essere stabili fornitori - in alcune circostanze coadiuvati anche da Salvatore Agostino e Rocco Bevilacqua - di cocaina, marijuana e hashish, che sarebbe stata trasportata dalla Calabria e ceduta, in ingenti quantitativi, a Rosario Amico. Roberto Melgi è gravemente indiziato di essere stato uno stabile acquirente di tipo cocaina, che avrebbe rivenduto nelle province di Milano e Monza. Durante le indagini, sono stati sequestrati 430 chili di cocaina, hashish e marijuana in nove interventi in provincia di Catania e Ragusa che hanno portato all’arresto in flagranza di reato di 13 soggetti.

Persone sottoposte alla custodia cautelare in carcere:

1) Alessandro Agostino;

2) Giuseppe Agostino;

3) Salvatore Agostino;

4) Rosario Amico;

5) Lucia Armenia;

6) Antonio Bevilacqua;

7) Rocco Bevilacqua;

8) Antonio Salvatore Commisso;

9) Fatjon Cuca;

10) Emiliano Hoxhaji;

11) Eriseld Hoxhaji;

12) Ledi Hoxhaji;

13) Roberto Melfi;

14) Pietro Sessa;

15) John Spiteri.

Obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di presentazione alla polizia nei confronti di Antonina Avveduto, senza precedenti penali e gravemente indiziata solo in ordine al trasporto, in una circostanza, di sostanza stupefacente.