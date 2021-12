C'erano una volta i circoli ricreativi: luoghi di aggregazione dove il tempo libero era un valore sacro da godersi pienamente. C'è oggi Pop Up Market Sicily - Temporary pop, circolo creativo e dopolavoro natalizio che si ispira proprio alla filosofia del tempo goduto nel segno della creatività e della condivisione. Dall’ 8 al 24 dicembre , per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato . Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po' vintage e un po' futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

C'erano una volta i circoli ricreativi: luoghi di aggregazione dove il tempo libero era un valore sacro da godersi pienamente. C'è oggi Pop Up Market Sicily - Temporary pop, circolo creativo e dopolavoro natalizio che si ispira proprio alla filosofia del tempo goduto nel segno della creatività e della condivisione. Dall’8 al 24 dicembre, per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato. Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po' vintage e un po' futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

Un format originale che strizza l’occhio al glamour mentre accoglie i migliori prodotti e le migliori manifestazioni di artigianato locale di elevata qualità, con un'attenzione particolare al second hand, al riciclo creativo e al vintage in rispetto del principio delle 3 R (riduci- riusa- ricicla) in cui risiede la chiave della sostenibilità ambientale. «Quest'anno - dice Sarah Spampinato - imprenditrice e anima di Pop Up Market Sicily - siamo partiti dall’idea del tempo. E proprio per dare valore al bene più prezioso che abbiamo, ci siamo messi in testa di realizzare un concept tutto nuovo: un luogo dove si può trascorrere l’intera giornata e si può andare per fare i propri acquisti, certo, ma anche e soprattutto per nutrirsi di arte, creatività, comunicazione, libri e bellezza, che messi insieme, diciamoci la verità, stanno benissimo».

E a proposito di bellezza, Salvo Filetti, hairdesigner e "padrone di casa" della Joyàcademy aggiunge: «Abbiamo voluto ospitare nella nostra accademia altri artigiani che proprio come noi hairstylist, ogni giorno creano bellezza, e la bellezza unisce le persone, condividendola se ne può generare di nuova. Joyàcademy diventerà dunque una fucina creativa dove ammirare, toccare, generare, acquistare e assaporare con tutti i sensi la “bellezza” in tutte le sue forme».

Per sedici giorni (dalla mattina alla sera) la fucina creativa di Joyàcademy si trasforma quindi in uno spazio super urban di quelli che solo le grandi metropoli europee come Londra, Amsterdam, Berlino, Parigi e Milano possono vantare. Un ambiente glam dove i visitatori avranno varie occasioni per trascorrere la giornata, cercando un regalo speciale per gli altri, concedendosene uno prezioso per se stessi: tempo, lentezza e fascino. Un esempio? Dalla mattina alla sera, al Temporary Pop, si potrà gustare un caffè, un bicchiere di vino, un aperitivo in compagnia o solitaria. Si potrà leggere un libro, giocare a carte e ci si potrà coccolare affidandosi ai parrucchieri di Compagnia della Bellezza per uno shampoo e una piega o barba e capelli.

E, poi, ancora - in collaborazione con Punto concept bar -, si potrà pranzare e cenare e, ovviamente, ascoltare buona musica. Ma non è tutto: al Temporary Pop si potranno incontrare e conoscere alcuni creativi e designer originali con le loro idee regalo, sostenibili, vintage, second hand, bijoux e si potrà partecipare a qualcuno degli incontri, presentazioni e workshop del circolo creativo. «Il palinsesto è molto fitto – continua Sarah Spampinato – ci saranno presentazioni di libri, incontri sull’armocromia, workshop creativi e di comunicazione e, non ultime, delle vere e proprie lezioni pratiche su come pettinarsi e acconciarsi per le serate di festa, tenuti da Salvo Filetti e da Graziella Politi. Tutto nell’ottica di inaugurare il nostro Temporary pop circolo creativo e dopolavoro che da natalizio, magari si trasformerà presto in un appuntamento ricorrente nel meraviglioso spazio di Joyàcademy».

Appuntamenti in programma

Mercoledì 8 dicembre H 11.00 #POPUPSTREETART

● Artwork by Mr.Pera facciata Joyàcademy

Domenica 12 dicembre H 11.00 #POPUPSOCIAL

● Con Marco Raitano aka Marco il Coso - Tema workshop: Personal Brand

H 15.30 #POPUPBOOKPRESENTATION

● Presentazione libro Mattia Iachino Serpotta - Letto dall’attrice Giorgia D’Urso

Sabato 18 dicembre H 15.00 #POPUPCOLLAGE

● Workshop di Collage analogico con Demetrio Di Grado

Per info e prenotazioni: tel 340 15 88 750 o e-mail presspopupmarket@gmail.com