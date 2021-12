Debutta stasera al Teatro Brancati di Catania Nota Stonata , spettacolo di Didier Caron , che vede in scena due autentici fuoriclasse come Giuseppe Pambieri e Carlo Greco diretti dall’eclettico regista Moni Ovadia . «Questo spettacolo è un thriller senza il morto – ha dichiarato uno dei protagonisti, Giuseppe Pambieri, intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica all'interno del programma Tuttapposto condotto da Antonella Insabella – Si svolge tutto all'interno del camerino di un grande direttore d'orchestra che viene importunato più volte da un suo grande ammiratore. Più i due parlano e più tra loro si instaura un rapporto particolare. Finché, in un crescendo di tensione e di suspense si arriva a un punto in cui si scopre i l mistero che c'è dietro tutto questo ».

La pièce - premiata come spettacolo di maggior successo durante la 54esima edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi – tratta il tema della shoah. I due personaggi infatti «tornano indietro nel tempo – continua Pambieri - quando erano ragazzini ed erano in un campo di concentramento». Il testo è stato scoperto da Carlo Greco, compagno di scena di Giuseppe Pambieri.«Io e Moni Ovada abbiamo subito detto sì– conclude Pambieri – La cosa interessante che aggancia il pubblico dall'inizio alla fine è sicuramente l'eccezionale scrittura. Altro dettaglio da considerare sono i tre differenti finali. Vi assicuro che quello definitivo vi lascerà di sasso».

«Dopo poche folgoranti quanto semplici battute di dialogo – spiega il regista - mi sono sentito agguantare per l’anima e il basso ventre e quella sensazione non mi ha mollato più fino alla parola fine. L’ho letto d’un fiato, a bout de soufflé». Lo spettacolo, prodotto da Golden Show di Trieste, vanta le scene di Eleonora Scarponi, i costumi di Elisa Savi e le luci di Daniele Savi. Le repliche, al Brancati di Catania, sono in programma fino al 12 dicembre, secondo il consueto calendario dei turni.