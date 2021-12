Custodia cautelare in carcere per un 50enne di Caltagirone , indagato per atti persecutori e tentata violenza privata. L'uomo è stato a rrestato da agenti di polizia dopo la denuncia da parte della sua ex compagna per le numerose violenze segnalate dalla vittima, tanto da essere già stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento emesso dal questore.

Numerose le violenze denunciate dalla vittima. L'uomo aveva da pochi mesi finita di scontare una condanna definitiva per atti persecutori, sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni della sua ex compagna. Terminata la pena, avrebbe continuato a tormentare l'ex convivente con continue telefonate e richieste di appuntamenti, appostamenti sotto casa, pedinamenti, offese e minacce di morte. In un'occasione la donna, che continuava a rifiutare di riprendere la relazione sentimentale, e' stata fermata per strada e afferrata con forza per il braccio, dopo che l'uomo aveva appreso della volontà della vittima di denunciarlo nuovamente. Dopo l'arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.