Un palo dell'illuminazione pubblica è precipitato sull'asfalto colpendo due auto in viale Raffaello Sanzio, la strada che collega piazza Abramo Lincoln a via Vincenzo Giuffrida. Il palo si sarebbe schiantato al suolo verso le 14. «Ho sentito il botto - racconta un commerciante della zona a MeridioNews -, è assurdo, siamo in una strada molto trafficata». Nonostante il palo si sia schiantato al suolo in un orario di punta, non ha causato danni a persone. «Una cosa che non sta né in cielo né in terra», dice una passante.

«Ha colpito una macchina e ne ha sfiorato un'altra», prosegue il commerciante. «È stato un miracolo che non abbia preso nessuno - commenta -, anche perché dentro una delle due auto c'era una signora con un bambino». Sul luogo dell'incidente si sono ci sono vigili urbani, vigili del fuoco. «Ero incolonnata nel traffico - racconta chi guidava uno dei veicoli colpiti -, con me c'era il mio nipotino e, a seguito del forte boato, la prima cosa che abbiamo pensato è stata che fosse una bomba».

La strada è stata chiusa al traffico in attesa che arrivino i mezzi per rimuovere il palo. «Per il momento - prosegue il commerciante - hanno messo in sicurezza l'area». Sulle cause dell'incidente non si sa ancora nulla, anche se alla base del palo sono ben visibili alcuni segni del logoramento.