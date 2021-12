Scuole comunali al freddo e al gelo a Santa Maria di Licodia. Con l’improvviso calo delle temperature registrate negli ultimi giorni, sono numerosi i genitori degli studenti che frequentano le scuole licodiesi a lamentare i disagi dei figli, a causa della mancata accensione dei riscaldamenti. «In questi giorni le temperature sono davvero basse - dice un genitore a MeridioNews -, sarebbe stato opportuno un intervento immediato, senza attendere oltre».

E invece, «molti bambini a causa dell’assenza di riscaldamenti si sono raffreddati» prosegue il padre della bambina che frequenta una delle scuole licodiesi. Sulla stessa lunghezza d’onda la madre di un alunno della scuola elementare: «Studenti e personale docente stanno lavorando in condizioni non ottimali - commenta - ad aggravare ulteriormente i disagi di studenti, insegnanti e bidelli c'è anche la questione covid». Le finestre di ogni singola aula, infatti, vengono lasciate aperte per consentire la circolazione dell'aria.

«Domani mattina - assicura l'assessora alla pubblica istruzione Mariella Spalletta al nostro giornale - ragazzi e docenti al loro rientro a scuola troveranno le aule riscaldate, a partire dalle sei del mattino». Nel frattempo i tecnici sono già intervenuti per la riparazione dei riscaldamenti di via Solferino, via del Carmelo e via Isonzo. E da domani, sottolinea Spalletta, «saranno funzionanti». L'inerzia nella riattivazione dei termosifoni, invece, dipenderebbe dalla volontà della Regione. «Per precise disposizioni regionali, gli impianti di riscaldamento avrebbero dovuto essere attivati il 4 dicembre».