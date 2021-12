Un ausiliario in servizio nel reparto di Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza dell'ospedale di Caltagirone è stato arrestato per il reato di peculato. Il dipendente, 61 anni, è accusato di essere impossessato di una grande quantità di farmaci a uso ospedaliero rinvenuti all'interno della sua abitazione.

L'indagine, diretta dal sostituto procuratore Alessandro Di Fede, ha fatto luce sui comportamenti dell'ausiliario che avrebbe sfruttato la possibilità di muoversi liberamente all'interno della struttura ospedaliera per fare incetta di farmaci destinati ai pazienti. In mano ai carabinieri ci sono anche diverse intercettazioni telefoniche. Il 61enne è stato collocato ai domiciliari. L'uomo, a maggio scorso, era già finito in un'indagine che ha coinvolto nove persone e in quel caso per lui l'accusa è di istigazione alla corruzione.