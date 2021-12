I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia . I militari sono stati attivati dalla telefonata al 112 di una donna che segnalava che il figlio era andato in escandescenze e la stava minacciando perché non aveva ottenuto immediatamente il denaro richiesto , una somma che quotidianamente variava tra i 50 e i 90 euro .

I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia. I militari sono stati attivati dalla telefonata al 112 di una donna che segnalava che il figlio era andato in escandescenze e la stava minacciando perché non aveva ottenuto immediatamente il denaro richiesto, una somma che quotidianamente variava tra i 50 e i 90 euro.

La situazione familiare era già nota ai carabinieri poiché il 37enne, uscito dal carcere lo scorso mese di settembre ha continuato a maltrattare entrambi i genitori, di 70 e 64 anni, continuando a chiedere denaro. La donna, all'ennesima richiesta si è chiusa in una stanza e ha chiamato sottovoce il 112 per salvarsi dal figlio che frattanto, come percepito anche dallo stesso operatore, accortosi della conversazione in corso le ha strappato il telefono dalle mani. I militari intervenuti hanno trovato l'uomo sul divano che, ormai consapevole del loro imminente arrivo, non ha opposto resistenza all'arresto.