La facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania compie 50 anni. Per festeggiare l'importante traguardo, domani 4 dicembre ci sarà una giornata celebrativa in cui saranno ricordate le tappe principali della facoltà in tutti questi anni. Nell'Aula magna universitaria ci saranno diversi appuntamenti che partiranno con i saluti istituzionali da parte del rettore Francesco Priolo, insieme a Enrico Foti, direttore del Dicar (Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura) ed ex studente di Ingegneria, il docente Giovanni Muscato.