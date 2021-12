Torna il Day zero di Etna Comics . L'appuntamento al centro commerciale Porte di Catania , dalle 10 alle 20, prevede quattro aree tematiche, un palco, due concerti, tre contest e tanti ospiti. Così Etna Comics torna in campo , regalando al suo pubblico un piccolo assaggio dell’ edizione 2022 . Un tuffo spensierato nell’universo parallelo del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop . Un allegro ritrovarsi dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Torna il Day zero di Etna Comics. L'appuntamento al centro commerciale Porte di Catania, dalle 10 alle 20, prevede quattro aree tematiche, un palco, due concerti, tre contest e tanti ospiti. Così Etna Comics torna in campo, regalando al suo pubblico un piccolo assaggio dell’edizione 2022. Un tuffo spensierato nell’universo parallelo del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Un allegro ritrovarsi dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Con Giulio Mosca, noto ai più come il Baffo, reso celebre dal best seller La Notte dell’Oliva, la scuola del fumetto di Palermo con Aurelio Mazzara, che vanta collaborazioni con colossi internazionali dell’editoria e il ruolo di character designer per il film P.G. PsychoGoreman, Maurizio Torrisi Mautorr e Diego Fichera, rispettivamente disegnatore e colorista del manifesto dell’anteprima di EC10, l’area comics allestita nei giorni 4 e 5 dicembre al centro commerciale Porte di Catania sarà un richiamo irresistibile per gli appassionati. Gli amanti dei videogiochi di oggi e di ieri troveranno un’area curata dall’associazione Midgar Museo del Videogioco di Aci Sant’Antonio e dall’organizzazione Esports Cs Italia Asd, con la possibilità di sfidarsi in avvincenti tornei.

Mentre grazie a dV Games e Ghenos Games, i due marchi italiani con le più vaste e variegate offerte nell’industria del gioco da tavolo, i gamer potranno trascorrere due giornate di assoluto divertimento e partecipare anche al più grande torneo siciliano del gioco di carte collezionabili di Final Fantasy. Immancabile lo spazio dedicato al body painting, affidato alla professionalità dell’accademia Menea. Attesissimi i contest: dal cosplay contest, organizzato dall’associazione Mangames, con Taryn, Selina e Celaena nelle vesti di giurati d’eccezione, al k-pop dance contest, organizzato dalla crew Ok-B3ATZ by Maid Okaeri, passando per il contest di disegno, che vedrà i partecipanti sfidarsi nella realizzazione in versione natalizia del proprio personaggio preferito dei fumetti.

A chiudere le due giornate saranno i concerti sul palco a ingresso gratuito. Sabato 4 alle 19 i fratelli Aiello porteranno al Day zero la magia dei più celebri brani della Disney mentre domenica 5, sempre alle 19, i Parimpampum coinvolgeranno i presenti in un travolgente viaggio tra le più belle sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia tra gli anni ’70 e i 2000. Nel corso dell’evento sarà possibile acquistare a prezzo scontato l’abbonamento a Etna Comics, in programma dall’1 al 5 giugno 2022, oppure ottenere il rimborso di quello acquistato nel dicembre del 2019 per partecipare all’edizione del 2020 rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Abbonamento che, in caso contrario, resterà valido anche per la kermesse del prossimo anno.