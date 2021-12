Segue il figlio sedicenne, allontanato il giorno prima da casa, e fa arrestare lo spacciatore da cui sarebbe andato. È accaduto a Catania dove il padre del ragazzo, che ne aveva denunciato la scomparsa, dopo averlo seguito ha segnalato al 112 la sua presenza in una abitazione, fornendo l'indirizzo del palazzo da cui lo ha visto affacciarsi dal balcone. I militari di piazza Dante hanno trovato il 16enne scomparso nascosto nel bagno e, nel corso della perquisizione dell'abitazione segnalata alle forze dell'ordine, hanno trovato e sequestrato 15 grammi di marijuana, due dosi pronte per la vendita al dettaglio e 137 euro ritenuti provento dello spaccio. Il sedicenne è stato affidato ai suoi genitori. Il 17enne, inquilino cingalese dell'abitazione perquisita, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito in una casa di prima accoglienza di via Franchetti. Agli investigatori avrebbe detto di essere da solo in casa.