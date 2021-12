Ennesima sanzione per il mancato rispetto delle norme anti-Covid per il locale Sabor Latino a Catania. Il personale della polizia amministrativa ha nuovamente sottoposto a verifice l'esercizio di ristorazione, riscontrando ancora una volta la violazione delle misure di contenimento della pandemia .

Nello specifico gli agenti hanno appurato che alcuni dipendenti non avevano la mascherina così come alcuni clienti. Anche in questo caso è scattata la multa - raddoppiata per via della recidività - ed è stata disposta la chiusura dell'attività per cinque giorni.